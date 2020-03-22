Пожароопасный сезон начался в 15 регионах России

Рослесхоз объявил о начале пожароопасного сезона в 15 регионах России, сообщает ТАСС.

Он стартовал в Краснодарском крае, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Крыме, Северной Осетии, Чечне, Астраханской, Белгородской, Воронежской, Калининградской, Псковской, Ростовской областях и 21 районе Приморского края.

По информации заместителя руководителя ведомства Михаила Клинова, раньше всего лесные пожары начнутся в четырех субъектах РФ: Бурятии, Забайкалье, а также на юго-западе Иркутской области и востоке Тувы. Возгорания там с высокой долей вероятности возникнут уже в апреле.

По официальной информации в 2019 году лесные пожары нанесли лесному фонду России 14 млрд рублей ущерба. Тяжелее всего лесопожарная обстановка была в Якутии, Иркутской области, Забайкальском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях.