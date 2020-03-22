Два дома и сараи повреждены пожаром на Пролетарской в Барнауле

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Подробности пожара на улице Пролетарской в Барнауле рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Возгорание случилось в ночь на 22 марта. Сначала загорелась одна из построек, а затем огонь перекинулся на другие, которые стояли слишком близко. В результате пламя охватило двухэтажный и одноэтажный дома, а также надворные постройки.

В тушении задействовали 10 единиц техники и 36 человек личного состава. Полностью потушить огонь им удалось за 40 минут.

Из горящих построек эвакуировали пять газовых баллонов. Для бесперебойной подачи воды задействовали пожарный гидрант.

Площадь пожара составила около 300 кв. м. Предварительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем.