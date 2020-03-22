Ученые выяснили, когда проявляются симптомы коронавируса

Немецкие ученые Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в Блумберге подсчитали, сколько длится инкубационный период коронавируса и в течение какого периода проявляются симптомы заболевания. Результаты исследования опубликовала пресс-служба Роспотребнадзора.
В среднем болезнь протекает бессимптомно на протяжении пяти дней, но так бывает далеко не у всех.
Проанализировав имеющиеся данные, исследователи пришли к выводу, что у 97,5% людей вирус Covid-19 проявляет себя в течение 11,5 дня. У 101 человека из 10 тысяч заметили симптомы коронавируса только после выхода из карантина.
Однако это не причина объявлять двухнедельный карантин малоэффективным, уверены эксперты. По их оценке, именно 14 дней – оптимальный срок наблюдения для людей, у которых есть риск заражения опасной инфекцией.
Комментарии
В США 14 000 зараженных. Более 200 умерших. В общем, уровень развития медицины лучше, нежели в России. Но… Но доступность медицинской помощи для всех слоев населения у нас выше. И это, как оказалось, РЕШАЕТ ВСЁ.
Но доступность медицинской помощи для всех слоев населения у нас выше. И это, как оказалось, РЕШАЕТ ВСЁ.
Смешно.
Просто нас уже ничего не возьмет, мы ко всему привыкшие.
22.03.2020 13:27
- гость -
Но доступность медицинской помощи для всех слоев населения у нас выше. И это, как оказалось, РЕШАЕТ ВСЁ.
Смешно.
----------------------------
Смейся, сколько хочешь. Но у них с "простудными" симптомами не обращаются к врачам, не ездит "скорая"(там выезжают пожарные, типа наших МЧС). Если у человека нет страховки, тем более, не на что рассчитывать.
Пока в РФ система лучше.
22.03.2020 13:32
гость
Просто нас уже ничего не возьмет, мы ко всему привыкшие.
-------------------------
В Челябинске обнаружили зараженного. Парень - сын состоятельного бизнесмена. Был на европейских горных курортах. Снимал опустевшие горнолыжные склоны под свой коммент "русские ничего не боятся!"
22.03.2020 13:43
- гость -
И что? Отлежится и снова на курорт поедет. Коронавирус не чума и не оспа, сколько можно уже панику разводить.
Одним из симптомов называют потерю нюха и вкуса. Люди слабо чувствуют запахи и вкус пищи.
13:39, это сарказм, наивность или работа у тебя такая??? Нужное подчеркнуть!!!
22.03.2020 13:21
- гость -
В США 14 000 зараженных.
27 000 не хочешь? Сегодня на утро.
Если у человека нет страховки, тем более, не на что рассчитывать.
А у нас?)) Правильно, тогда все за деньги. Зайдите уже в любую поликлинику, посидите в очереди к терапевту, эйфория точно пройдет.
22.03.2020 13:48
- гость -
22.03.2020 13:43
- гость -
И что? Отлежится и снова на курорт поедет. Коронавирус не чума и не оспа, сколько можно уже панику разводить
------------------------------------
Не знаю, не знаю... Его поместили в карантин, выявляют контактёров. Вроде он скрыл факт путешествия, так что уголовное дело. Сэлфи - доказательства.
Вроде он скрыл факт путешествия,
Мне вот это вобще нравится!) Он на метле оттуда прилетел?!
Вот те, у кого из аэропортов люди спокойно домой уходят, и должны сесть в случае эпидемии.
Чем не доступнее врачебная помощь, тем больше пострадавших. Часто пишут, не надо лечить бомжей и т.п., произойдет естественный отбор. Пока этот бомж помрёт, он заразит множество ни в чём не повинных людей.
22.03.2020 13:48
- гость -
Одним из симптомов называют потерю нюха и вкуса
И здравого смысла.
22.03.2020 13:58
- гость -
Расскажите нам, где у нас доступна медпомощь для бомжей. Это даже интересно. Заболел бомж и пошел в поликлинику. Анекдот новый.