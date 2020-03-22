Ученые выяснили, когда проявляются симптомы коронавируса

Немецкие ученые Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в Блумберге подсчитали, сколько длится инкубационный период коронавируса и в течение какого периода проявляются симптомы заболевания. Результаты исследования опубликовала пресс-служба Роспотребнадзора.

В среднем болезнь протекает бессимптомно на протяжении пяти дней, но так бывает далеко не у всех.

Проанализировав имеющиеся данные, исследователи пришли к выводу, что у 97,5% людей вирус Covid-19 проявляет себя в течение 11,5 дня. У 101 человека из 10 тысяч заметили симптомы коронавируса только после выхода из карантина.

Однако это не причина объявлять двухнедельный карантин малоэффективным, уверены эксперты. По их оценке, именно 14 дней – оптимальный срок наблюдения для людей, у которых есть риск заражения опасной инфекцией.