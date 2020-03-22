Пятибалльное землетрясение зафиксировали в Горном Алтае

Землетрясение произошло в Кош-Агачском районе в 234 км юго-восточнее Горно-Алтайска, сообщают "Новости Горного Алтая".

Согласно информации Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, интенсивность колебаний земной коры в эпицентре составила 5,8 балла (из 12) по шкале Медведева – Шпонхойера, что классифицируется как достаточно сильное.

Ближе всего к эпицентру находились села Курай и Кызыл-Таш. В радиус 50 км также попали села Акташ и Чибит. Информации о разрушениях и жертвах не поступало.

Как уже сообщал amic.ru, в последний раз землетрясение в непосредственной близости от Барнаула сейсмологи зафиксировали 26 февраля 2020 года. Эпицентр находился в 200 километрах от краевой столицы.