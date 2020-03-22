Пятибалльное землетрясение зафиксировали в Горном Алтае

Землетрясение произошло в Кош-Агачском районе в 234 км юго-восточнее Горно-Алтайска, сообщают "Новости Горного Алтая".
Согласно информации Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, интенсивность колебаний земной коры в эпицентре составила 5,8 балла (из 12) по шкале Медведева – Шпонхойера, что классифицируется как достаточно сильное.
Ближе всего к эпицентру находились села Курай и Кызыл-Таш. В радиус 50 км также попали села Акташ и Чибит. Информации о разрушениях и жертвах не поступало.
Как уже сообщал amic.ru, в последний раз землетрясение в непосредственной близости от Барнаула сейсмологи зафиксировали 26 февраля 2020 года. Эпицентр находился в 200 километрах от краевой столицы.
Комментарии
Почему выложили другую шкалу? Для паники?
Сегодня, 22 марта, в 5:56 часов местного времени в Кош-Агачском районе произошло землетрясение. По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, подземный толчок магнитудой 4.6 был зафиксирован в 234 км юго-восточнее Горно-Алтайска.
Ну вот, все проспали, а я и 26 ничего не чувствовала.
"интенсивность колебаний земной коры в эпицентре составила 5,8 балла (из 12) по шкале Медведева – Шпонхойера"
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Да сколько же раз нужно повторять!?!?
Не бывает по 12-балльной шкале интенсивности землетрясений Медведева — Шпонхойера — Карника (MSK-64) дробных значений. Только целые числа.
Интенсивность землятрясения по MSK-64 может быть в данном случае или 5 баллов или 6 баллов. Но никак не 5,8 баллов!