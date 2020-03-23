Топчихинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, намерен обратиться в суд с иском о защите деловой репутации. Сотрудники учреждения утверждают, что их оклеветали, а воспитанников, которым и так пришлось многое пережить, в очередной раз использовали в разборках взрослых. Материал о произволе в Центре помощи детям опубликовало ИА Regnum в начале февраля. Автор со ссылкой на свои источники шокировал историей об издевательствах старших над младшими и половой распущенности. И все это – с попустительства взрослых. В Центре утверждают, что факты, изложенные в публикации агентства, вымышленные и не подтвердились ни одной проверкой.

Никакой уголовщины

Статья с шокирующими подробностями о жизни Топчихинского центра помощи детям вышла 7 февраля. Журналист подчеркивал, что "часть старших ребят не ходят в школу, устраивают по вечерам пьянки и оргии, истязает тех, кто не может дать сдачи, курит прямо в спальнях и кроет матом воспитателей за замечания".

При этом ключевое место в статье Regnum занимают показания ребенка, изложенные в письменной жалобе на имя руководства Центра: "Я проживаю в детском доме. Я прошу помощи, так как не имею возможности учиться, отдыхать и делать уроки. Нас унижают, оскорбляют, бьют. Наши воспитатели нам не могут помочь, так как их унижают и оскорбляют. У меня пропадают личные вещи... Д. и С. спят в одной кровати в моей спальне. В школу они не ходят – прогуливают".

После этой публикации проверки учреждения длились 1,5 месяца. Центр проверяли Роспотребнадзор, органы опеки, Следком, прокуратура (всего более 10 ведомств). И сейчас в Минобразовании Алтайского края настаивают: из того, что написано, нашел подтверждение только факт пропуска воспитанниками занятий в школе. Остальное оказалось вымыслом. Никаких фактов избиений, а тем более половой жизни подростков выявлено не было. Правоохранители не нашли поводов для возбуждения уголовного дела. Ряд мелких недочетов в работе учреждения имел место быть, но все они носят формальный характер.

Более того, в министерстве подчеркивают: в Топчихинском центре за последние годы произошло много положительных перемен – это видно и по результатам тестов, которые проходят дети, по их творческим работам, улучшению инфраструктуры. Например, недавно были полностью отремонтированы два бассейна.

Оказалось показалось?

В Топчихинском центре уверены, что историю с насилием придумала педагог-психолог, которая якобы желала заполучить руководящий пост. "Нарушив все требования профессиональной этики, сотрудник оказала давление на воспитанницу центра и "помогала" ей писать заявление на других детей, использовала личную переписку с подопечными в своих целях", – отмечает Светлана Гуляева, которую назначили исполняющей обязанности директора Центра в конце февраля уже после публикации ИА Regnum.

Она подчеркивает, что психолог заявляла о своих амбициях стать директором неоднократно, как в присутствии коллектива, так и при проверяющих. Однако поняв, что кресло руководителя ей не достанется, педагог объявила, что "расправится с Центром", продолжив фабриковать информацию в СМИ, говорит Гуляева.

"После этой публикации мы пережили массу проверок – органов опеки и попечительства, Минобрнауки Алтайского края, прокуратуры Топчихинского района и Алтайского края, районных и краевых следственных органов. То, что было опубликовано в статье, не подтвердилось, оказалось ложью. Наши дети, особенно старшие, возмущены и обижены, просят нас официально опровергнуть ту грязь, что на них вылили", – отметила и.о. директора Центра.

В Минобре также уверены, что этот скандал – дело рук одного человека. В ведомстве приняли решение привлечь педагога-психолога к дисциплинарной ответственности: "Она оклеветала учреждение, дестабилизировала обстановку. Затем, когда вся эта история стала расследоваться, взяла отпуск, а следом – больничный". Самое главное, по словам начальника отдела охраны прав детства Натальи Румянцевой, в этих разбирательствах пострадали дети, которым и без того приходится тяжело.

"Что касается детей, то их один раз, можно сказать, уже предали, когда отказались. Теперь еще и эта история с клеветой. Они уже напуганы бесконечными проверками. Самое печальное, что дети, насмотревшись на все эти взрослые "игры", вырастут с ненавистью к окружающему миру. Мы просто сами растим себе врагов такими публикациями", – резюмировал собеседник издания, представляющий Минобрнауки.

Связаться с сотрудницей Топчихинского центра на момент публикации данного материала не удалось: сотовый телефон был отключен.

Судебный эпилог

Автор расследования Светлана Шаповалова в разговоре с журналистом amic.ru объяснила свою позицию относительно скандальной статьи, но публиковать комментарий категорически запретила. Однако в своих материалах она ссылалась на письмо воспитанницы учреждения с просьбой о помощи, рассказ некой женщины, племянница которой находится в Центре, и педагога-психолога.

По данным amic.ru, в ближайшее время может быть подан иск в суд о защите деловой репутации Топчихинского центра. Причем ответчиками могут стать как педагог учреждения, так и СМИ, опубликовавшее эту историю.

"Известно, что этот человек готовит новые нападки на Центр, ей нет дела до детей, до коллектива, поэтому мы просим защитить нас и воспитанников от клеветы этого низкого человека. Мы просто хотим дальше спокойно работать… Если же продолжится травля нашего учреждения, то дети сломаются, окончательно потеряют веру во взрослых, в справедливость и доброту", – резюмировала Светлана Гуляева.

Редакция amic.ru планирует подробно разобраться в этой истории. Как только снимут карантин, мы побываем в детском доме и постараемся выяснить, что на самом деле там происходит.