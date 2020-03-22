"Пилы в колках звенят день и ночь". Сельчане просят Томенко спасти лес

Жители нескольких населенных пунктов Алейского района попросили губернатора Алтайского края остановить рубку леса на прилегающей территории.

Обращение, подписанное жителями сел Боровское, Дружба, Кировское, Малиновка, Моховское, Савинка, опубликовали на сайте районной администрации.

"Началось все с вырубки больных деревьев, выдавались квоты на санитарную вырубку. А теперь пилы в колках звенят день и ночь, – утверждают авторы письма. – Под видом санитарных рубок пилят здоровые березы. Объем вырубок идет на тысячи кубометров древесины. Березы пилятся, колки уничтожаются, древесина вывозится в Китай".

По их словам, уже продано 2,3 тысячи кубометров леса в районе сел Малиновка и Моховское, а вскоре могут реализовать еще столько же.

Сельчане выразили уверенность, что это проблема не ограничивается одним районом. По их оценке, подобные масштабы можно наблюдать и в других частях Алтайского края.

"Просим Вас вникнуть в суть данной проблемы и остановить произвол, творящийся с продажей и вырубкой колков на территории не только Алейского района, а всего Алтайского края", – обратились к Томенко сельчане.

Как ранее писал amic.ru, губернатор Алтайского края запретил промышленную заготовку древесины в самых ценных ленточных борах. Об этом сказано в постановлении, опубликованном на сайте правительства 3 марта. Ограничения коснутся некоторых участков заказников "Алеусский" (Крутихинский район), "Завьяловский" (Завьяловский район), "Корниловский" (Каменский район) и "Кулундинский" (Тюменцевский район).

Напомним, еще в конце 2018 года министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин поручил принять меры по сохранению ленточных боров в Алтайском крае. В том числе и через запрет хозяйственной деятельности на особо ценных участках.

Тогда это вызвало в крае публичное недовольство лесных арендаторов. Сначала они говорили, что лесники и сотрудники лесоперерабатывающих предприятий останутся без работы. Затем в крае провели большую информационную кампанию о необходимости рубки леса.