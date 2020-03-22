Женщина и ребенок пострадали при пожаре в Славгороде

Сотрудники ГУ МЧС России потушили пожар двухквартирном доме в Славгороде, сообщает пресс-служба ведомства.

Информация о возгорании на втором этаже здания поступила в оперативные службы 22 марта в 1:53. К моменту прибытия пожарных горели веранда и крыша дома, а также кровля расположенной рядом постройки.

Спасатели вывели из горящей квартиры пять человек. Двое из них – женщина и 10-летний ребенок – госпитализированы с отравлением продуктами горения. Им оказывают медицинскую помощь.

Огонь на площади 30 квадратных метров полностью потушили за 20 минут. В его ликвидации и спасении людей задействовали девять человек личного состава.

По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки в одной из квартир.