Алтайские заводы нарастили выпуск круп и макарон из-за коронавируса

На фоне информации о пандемии коронавируса и новых случаях заболеваний в России жители Алтайского края массово стали скупать крупы и макаронные изделия.

Как сообщает видеоагентство Ruptly, в связи с ажиотажем вокруг растущего спроса алтайские предприятия нарастили производство пищевой продукции.

Руководитель регионального управления по пищевой и перерабатывающей промышленности и биотехнологиям Александр Большаков уточнил, что заводы были загружены только на 50-60%, но так как количество заявок растет, они постепенно выходят на полную мощность.

По его словам, на сегодняшний день предприятия работают на 80-90% от максимальных мощностей, так что при необходимости можно будет увеличить производство еще сильнее.