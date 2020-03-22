В алтайском райцентре открыли школу после капремонта

Новоегорьевскую среднюю школу в Егорьевском районе торжественно открыли после строительства пристройки для учебного блока и капитального ремонта, сообщает пресс-служба Минобрнауки Алтайского края.

Ремонтные работы выполнили в рамках губернаторской программы "80х80", а пристройку соорудили на средства, выделенные по краевой адресной инвестиционной программе.

Как ранее писал amic.ru, врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что не намерен прерывать краевую программу "85 на 85", которая стала продолжением "80х80".

Губернаторская программа "85х85" начала работать в регионе в 2018 году по указу экс-губернатора Александра Карлина. В плане реализации программы приоритет отдан объектам образования.

В первую очередь планируется построить крупные школы в микрорайонах массовой жилой застройки в Барнауле, Бийске, Новоалтайске, а также заменить ветхие школы. Следующими по значимости станут объекты здравоохранения и культуры. Также для включения в программу предложены крупные инфраструктурные объекты.