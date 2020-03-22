Боевика, готовившего теракт в России, нейтрализовали

Сотрудники правоохранительных органов России предотвратили теракт, нейтрализовав боевика в Уфе, сообщает РИА "Новости".

Вооруженный мужчина проигнорировал требование остановить автомобиль, сложить оружие и сдаться. Он открыл огонь по правоохранителям.

Ответной стрельбой его ликвидировали. При себе у мужчины обнаружили пистолет и самодельное взрывное устройство.

Как ранее писал amic.ru, месяцем ранее сотрудники ФСБ пресекли подготовку двух терактов в образовательных учреждениях Керчи.

Силовики задержали двух подозреваемых – ими оказались подростки 2003 и 2004 годов рождения. У них нашли самодельные взрывные устройства с поражающими элементами.

Вместе с подготовкой терактов подростков подозревают в администрировании "групп смерти" в мессенджерах и соцсетях, в которых они склоняли пользователей к совершению аналогичных преступлений.