В России могут ужесточить карантин по коронавирусу

Российские власти рассматривают возможность ужесточения карантина против коронавируса, чтобы сдержать распространение болезни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правительстве.

По его информации, сейчас распространение Covid-19 идет по европейскому сценарию, ежедневно прирастая до трети.

Для решения проблемы специалисты изучают опыт стран, где удалось замедлить распространение коронавируса, а также анализируют, можно ли его внедрить на территории РФ. Речь идет о таких государствах, как Сингапур, Южная Корея и Япония. Это жесткие, но объективно обоснованные меры, считает источник.

"Для принятия решения о целесообразности дополнительных мер в России изучается международный опыт по наращиванию массового тестирования контактировавших с заболевшими, карантина для заболевших, изоляции людей, закрытию границ, отмене массовых мероприятий, закрытию мест массового скопления", – уточнил он.

По словам представителя правительства, в таких ситуациях большое значение играет доверие населения к действиям властей.

Отметим, что на 22 марта в мире зафиксировано свыше 310 тысяч случаев заражения Covid-19, из них почти 13,2 тысячи со смертельным исходом. В России известно о 306 носителях опасной инфекции.