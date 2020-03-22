Коронавирус, adios! Пермский балалаечник перепел Little Big

Пермский балалаечник-виртуоз Андрей Киряков вновь попал во внимание федеральных СМИ, сделав пародию про коронавирус на клип Uno группы Little Big. Запись артист разместил на своем канале на видеохостинге YouTube.

В минутном кавер-треке под названием "Коронавирус, adios!" музыканты представили, как Россия устоит под натиском смертельно опасной инфекции.

"В связи с распространением коронавируса COVID-19 и отменой всех массовых мероприятий мы вынуждены перейти к решительным мерам борьбы и запустить противовирусное видео", – гласит описание к ролику с уточнением, что запись не является руководством к действию и носит исключительно юмористический характер.

Абсолютное большинство подписчиков положительно оценило ролик. Некоторые даже заявили, что оно ничем не уступает оригиналу. Вспомнили и алтайского танцора Дмитрия Красилова, который приковывал к себе внимание в клипе Uno.

"Кстати, где Пухляш на заднем фоне?" – спросил один из комментаторов.

"У нас другая фишка – балалайка пухляш", – ответил Киряков.

Напомним, Little Big с песней Uno должны были выступить на Евровидении, которое намечалось в Роттердаме с 12 по 16 мая, но музыкальный конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.