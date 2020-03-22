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33 молодые семьи получили жилищные сертификаты в Новоалтайске

, ИА "Амител"
В очереди на жилье остаются еще свыше 300 семей
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В 2020 году сертификаты на получение выплаты на приобретение или строительство жилья получили 33 молодые семьи, проживающие в Новоалтайске, сообщает пресс-служба мэрии.

У всех получателей есть дети. Многодетными оказались 12 супружеских пар, у 13 – двое детей, у восьми – один ребенок.

Городские власти уточняют, что вручение сертификатов производится в рамках программы "Обеспечение жильем молодых семей".

С 2006 года по ней стала владельцами собственного жилья 371 семья. По данным на 1 января 2020 года, в очереди на сертификат находились 382 молодых семейства.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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