Два человека погибли в лобовом ДТП на алтайской трассе

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Две женщины стали жертвами ДТП с участием иномарок Hyundai Avante и Renault Sandero, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Авария случилась 22 марта в 14:50 на 29-м километре автодороги Белоярск – Заринск. В результате столкновения смертельные травмы получили пассажирки, сидевшие на передних сиденьях автомобилей.

Также травмированы водитель и пассажир Renault и ребенок, который находился в специальном детском кресле в Hyundai.

Их госпитализировали в медицинские учреждения. Взрослых медики увезли в барнаульскую больницу №1, а ребенка – в Заринскую городскую больницу.

По факту аварии правоохранители проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.