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Патриарх Кирилл советует смотреть на коронавирус как на милость Божию

, ИА "Амител"
Он уверен, что это послужит для укрепления веры людей
Патриарх Кирилл / Фото: news.yandex.ru

Патриарх Кирилл / Фото: news.yandex.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посоветовал населению смотреть на коронавирус не как на кару, а как на милость Божию, сообщает РИА Новости.

"Здесь возникает возможность подумать не только о гневе Божием, как это было в истории, но, скорее всего, о милости Божией", — выразил уверенность глава РПЦ.

По его словам, именно такой ситуация предстает, если смотреть на нее через призму духовных знаний.

"Господь призывает нашу самоуверенную технологическую цивилизацию, которая полагает, что ей все доступно и возможно, оценить свои возможности и осознать хрупкость этой цивилизации, — пояснил патриарх Кирилл. — Чтобы мы, не теряя духовного оптимизма, понимали, что надо всем Бог".

Священнослужитель подчеркнул, что эта ситуация поможет укрепить веру тем, кто до этого был в числе сомневающихся.

Как ранее писал amic.ru, глава РПЦ по делам семьи, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что религиозным людям не стоит бояться коронавируса – бояться нужно только Бога и греха.

По мнению Смирнова, даже соблюдение всех рекомендаций врачей не спасет: возможность заболеть и умереть все равно остается.

Протоиерей заявил, что сама паника вокруг COVID-19 преувеличена и вызвана страхом людей. Смирнов сравнил коронавирус с туберкулезом и отметил, что от последнего умирает до 100 тысяч людей в год, а подобного внимания к проблеме нет.  

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

22.03.2020 19:08
- гость -

Бог-то бог,но аппарат искусственной вентиляции лёгких не лишним будет.

22.03.2020 19:13
- гость -

да, ограбить население под инфо шумок и подорвать экономику и обнулить цикл обогащения это святое.

22.03.2020 19:13
на бога надейся, а сам не

На бога надейся, а сам не плошай.

В России резко вырос спрос на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за богачей, которые начали массово их скупать на фоне распространения коронавируса. Об этом пишет The Moscow Times.
Так, по словам представителей компаний, занимающихся продажей таких аппаратов, в настоящее время оборудования в наличии уже нет. При этом некоторые предприниматели даже сформировали листы ожидания, которые расписаны на восемь месяцев вперед.

Как рассказал один из собеседников издания, его семье удалось приобрести один аппарат ИВЛ, однако он надеется в дальнейшем купить еще два. Он уточнил, что стоимость оборудования составляет порядка 1,8 миллиона рублей.
Ранее в марте нейрохирург московского Научного центра неврологии Алексей Кащеев сообщил, что богатые россияне начали оборудовать для себя персональные VIP-реанимации на случай коронавируса и обращаются медикам с письменной просьбой проконсультировать их, какие именно аппараты нужно приобрести.

22.03.2020 19:15
- гость -

На бога надейся, а сам не плошай, личный аппарат ИВЛ покупай.

22.03.2020 19:15
гость

Попы с ума сходят в своих испражнениях. Бог, никого не наказывает и никого насильно не притягивает в его веру.

22.03.2020 19:23
- гость -

Странно как-то что аппараты ИВЛ продают в частные руки...

22.03.2020 19:30
- гость -

22.03.2020 19:13

Ну хоть медпроизводство материально поддержат. Это тоже неплохо.

22.03.2020 19:45
- гость -

Это сказано не для вас, а для верующих. А вы занимайтесь, занимайтесь.

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