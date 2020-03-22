Патриарх Кирилл советует смотреть на коронавирус как на милость Божию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посоветовал населению смотреть на коронавирус не как на кару, а как на милость Божию, сообщает РИА Новости.

"Здесь возникает возможность подумать не только о гневе Божием, как это было в истории, но, скорее всего, о милости Божией", — выразил уверенность глава РПЦ.

По его словам, именно такой ситуация предстает, если смотреть на нее через призму духовных знаний.

"Господь призывает нашу самоуверенную технологическую цивилизацию, которая полагает, что ей все доступно и возможно, оценить свои возможности и осознать хрупкость этой цивилизации, — пояснил патриарх Кирилл. — Чтобы мы, не теряя духовного оптимизма, понимали, что надо всем Бог".

Священнослужитель подчеркнул, что эта ситуация поможет укрепить веру тем, кто до этого был в числе сомневающихся.

Как ранее писал amic.ru, глава РПЦ по делам семьи, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что религиозным людям не стоит бояться коронавируса – бояться нужно только Бога и греха.

По мнению Смирнова, даже соблюдение всех рекомендаций врачей не спасет: возможность заболеть и умереть все равно остается.

Протоиерей заявил, что сама паника вокруг COVID-19 преувеличена и вызвана страхом людей. Смирнов сравнил коронавирус с туберкулезом и отметил, что от последнего умирает до 100 тысяч людей в год, а подобного внимания к проблеме нет.