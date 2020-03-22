Россия ограничила авиасообщение с Турцией

Росавиация заявила о приостановке авиасообщения с Турцией, сообщает РИА Новости. Аналогичная мера коснулась и полетов в Японию

Исключение сделали только для рейсов между столицами государств: Москвой, Стамбулом и Токио. Кроме того, разрешены чартеры для возвращения россиян на родину.

Ранее amic.ru писал, что дипломатические представительства России приостановили выдачу виз иностранцам из-за угрозы распространения коронавируса. Это временная мера.

Правило не распространяется на дипломатов, представителей международных организаций, сотрудников иностранных представительств в РФ и членов их семей, водителей автобусов, экипажей кораблей и самолетов международного сообщения.

Кроме того, въезд разрешен по дипломатическим, служебным и частным визам, которые выданы по причине смерти близкого родственника, лицам, проживающим в России и следующим транзитом через воздушные пункты пропуска.