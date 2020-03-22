Мощнейшее за 140 лет землетрясение сотрясло столицу Хорватии

Всего в десяти километрах от столицы Хорватии – Загреба – оказался эпицентр землетрясения. Мощность подземных толчков достигла 5,3 магнитуды, сообщает РИА Новости.

ЧП произошло утром 22 марта. По предварительной информации, обошлось без жертв, но фасады большого количества зданий обрушились. Один из них упал на 15-летнего подростка. Мальчика в критическом состоянии доставили в реанимацию.

Премьер-министр государства Андрей Пленкович заявил, что это сильнейшее землетрясение в стране за последние 140 лет.

В российском диппредставительстве уточнили, что никаких данных о пострадавших россиянах не поступало.

Отметим, что этим же днем колебания земной поверхности зафиксировали в Горном Алтае. Разрушений не зафиксировано.