Коронавирус выявили у 367 человек в России

Коронавирус продолжает распространяться по России. Как сообщает РИА "Новости" 22 марта, за сутки диагноз лабораторно подтвердили еще у 61 человека. Их госпитализировали, а тех, кто с ними контактировал, отправят на дополнительные обследования.

Общее число случаев заболевания составило 367. При этом только около 10 человек заразились коронавирусом, не покидая пределов страны. Остальные прибыли из государств с неблагополучной обстановкой по Covid-19.

Как ранее писал amic.ru, несмотря на отсутствие случаев выявления коронавируса у местных жителей, губернатор Алтайского края Виктор Томенко ввел в регионе режим повышенной готовности. Спортивные соревнования и многие культурные мероприятия уже перенесли, а вот парад, приуроченный к 9 мая, пока переносить не собираются.

По последним данным, в мире зафиксировано свыше 314 тысяч случаев заражения коронавирусом на территории более 160 стран. Более 95 тысяч пациентов победили болезнь, но свыше 13,5 тысячи зараженным этого не удалось – они скончались.

На первое место по числу смертей вышла Италия. Для помощи государству в борьбе со смертоносным вирусом президент России Владимир Путин направил в места с самой напряженной обстановкой российских специалистов.