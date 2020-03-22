Почти 200 кг опасных рыбы и мяса уничтожили в Алтайском крае

Инспекторы управления Россельхознадзора по Алтайскому краю изъяли из продажи в регионе 199,4 кг мяса и рыбы, которыми торговали в не предназначенных для этого местах, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники выяснили, что на рыбную и мясную продукцию не было ветеринарных документов, которые подтверждают ее безопасность. В связи с этим весь товар уничтожили.

Нарушителей привлекли к административной ответственности в соответствии с российским законодательством.

Жителям Алтайского края напоминают, что не следует подвергать опасности свое здоровье, приобретая продукты питания в сомнительных местах.