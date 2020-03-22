Жительница Алтая покорила Килиманджаро с командой "Орел и решка"

Жительница Алтайского края присоединилась к команде телепрограммы "Орел и решка" и покорила высочайшую точку Африки – вершину вулкана Килиманджаро.

"Если бы год назад мне предложили подняться на высоту 5895 м, при этом нужно идти ночью, пешком в гору 10 часов, идти не шагами, а полушагами. При этом тебе еще вроде как кислорода не хватает, а потом спускаться еще 3... а потом еще 2... а потом терпеть неимоверную боль в распухших коленках, я бы покрутила у виска", – признается девушка.

Фотографии с экспедиции она выложила в своем аккаунте в Instagram. По словам Елены Терновой, хоть восхождение и было нелегким, но оно того стоило.

"Никогда мы не сможем передать и рассказать, что мы испытали, но сейчас у нас есть одно большое общее: мы знаем, что это такое – зайти на вершину Килиманджаро", – описывает свои ощущения алтайская путешественница.

Этот выпуск покажут на телеканале "Пятница" уже 23 марта. Его можно посмотреть в 20:00 по местному времени (16:00 мск).