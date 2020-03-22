Самоизоляция. Россия прекратила полеты в другие страны из-за коронавируса

Российские власти пошли на решительные действия, чтобы остановить распространение коронавируса в России – прекратили авиасообщение с другими странами. Об этом информирует Росавиация.

Исключение составляют только рейсы между Москвой и столицами других государств, а также чартеры для вывоза россиян на родину.

Напомним, в России зафиксировано 367 случаев заражения коронавирусом. При этом абсолютное большинство пациентов заболели после посещения зарубежных стран с неблагоприятной обстановкой по Covid-19. По всему миру заразились 317 тысяч человек, из них больше 13,6 тысячи человек скончались.

В Алтайском крае ни одного случая заражения короновирусной инфекцией лабораторно не подтверждено, но есть случаи в соседних регионах, в том числе Новосибирской и Кемеровской областях.