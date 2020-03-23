23 марта в Алтайском крае будет холодно и скользко

Холодная погода ожидается в Алтайском крае в понедельник, 23 марта, информируют в региональном Гидрометцентре.

Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, составит от -2°C до -7°C (в южных районах – до +3°C). Часть территории региона накроет снегопад. Немного ослабнет ветер. Однако при порывах его скорость может достигать 14 м/с. На дорогах сильная гололедица.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра может показывать от -2°C до -4°C. Преимущественно без осадков. Ожидается, что скорость ветра в краевой столице не превысит 9 м/с.