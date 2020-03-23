Лучшим алтайским строителям будут платить по 125 тысяч рублей

Премию имени Израила Наумовича Копелиовича, вручаемую в области строительства, учредили в Алтайском крае. Указ об этом подписал губернатор Виктор Томенко. Премия появилась по инициативе Союза строителей Алтайского края и Союза ветеранов строительной отрасли.

Размер премии составляет 125 тысяч рублей. С 2021 года ее будут вручать специалистам, достигшим высоких профессиональных результатов и внесшим значительный вклад в развитие строительной отрасли региона, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Добавим, что Израил Копелиович – почетный гражданин Алтайского края, его называют настоящей легендой строительной отрасли региона. Всего он проработал в этой сфере более 50 лет. Под его руководством в Барнауле возвели Театр драмы, Дворец зрелищ и спорта, спорткомплекс "Обь", мемориал Славы, кардиоцентр.