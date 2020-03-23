Весело-весело встретил Новый год. Жителя Алтайского края осудят за удар участкового

Следователи завершили разбирательство в отношении 49-летнего жителя Первомайского района. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Подробности сообщает пресс-служба алтайского Следственного комитета.

Установлено, что вечером 31 декабря 2019 года участковый приехал по вызову в одно из сел. Местный житель угрожал убийством своей супруге. Полицейский предложил мужчине проследовать в служебный автомобиль, однако пьяный дебошир сначала оскорбил стража порядка, а затем ударил его по лицу.

В ходе разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.