Gh Gossip: "Путин выпустил львов и тигров, чтобы обеспечить карантин"

Два новостных портала Ганы распространили недостоверную информацию о крайне жестких мерах российского правительства по борьбе с коронавирусом. Как пишут Ghanamma и Gh Gossip, президент России Владимир Путин "выпустил 500 львов и 800 тигров на улицы России, чтобы обеспечить соблюдение правил полного карантина в стране".
Однако и это было еще не полной мерой, утверждают африканские журналисты. По их словам, он разослал всему населению страны короткое сообщение: "Оставайся дома в течение 15 дней или отправляйся в тюрьму на пять лет".
Также позаботился глава государства и о том, чтобы цены не росли. Как утверждают СМИ из Ганы, "Путин поручил министру торговли, чтобы он отозвал лицензию у любого предприятия, которое попытается извлечь выгоду из пандемии, продавая продукты по непомерным ценам".
Примечательно, что африканской публике даже понравились вымышленные меры, якобы предпринятые российским правительством.
"Нам нужен такой же президент", – написал в Twitter житель Ганы.
Россияне восприняли явно фейковые сообщения с юмором. Публика уже привыкла к шуткам про медведей и водку, но вот полчища львов в Россию "засылают" впервые.
Отметим, что по данным Международного союза охраны природы популяция львов во всем мире насчитывает 20 тысяч особей. Климатические условия в России не пригодны для их обитания, поэтому встретить этих животных на территории страны можно разве что в зоопарках. Их в РФ около 50. То есть чтобы собрать 500 львов и отпустить, надо, чтобы в каждом зоопарке в среднем было по 10 особей.
Russian President Vladimir Putin has released 500 Lions and Tigers on the streets of Russia just to ensure that people are staying indoors. 😂😂😂 We need a president like this man. pic.twitter.com/DDkGhedk1A— Akua 😘 (@Akuahxxx) March 22, 2020
Комментарии
А сколько,ну это...в среднем, один лев может съесть прокажённых?
Неужели и в Африке есть идиоты?
В России есть, которые про этот идиотизм пересказывают.
23.03.2020 08:18
гость
Ахаха, Вы сделали мой день.
"Однако и это было еще не полной мерой, утверждают африканские журналисты. По их словам, он разослал всему населению страны короткое сообщение: "Оставайся дома в течение 15 дней или отправляйся в тюрьму на пять лет"."
А вот это стоило бы применить для безответственных граждан.
500 медведей легко можно набрать для Москвы. Выпустить возле Госдумы для карантина.
23.03.2020 09:15
Людмила
За 15 дней с голодухи сдохнешь! А ещё работу 100% потеряешь, а за работу , судя по тому как её трудно найти, тебя просто удавят!
Путин выпустил львов и тигров, чтобы сэкономить на пенсиях.
А сам ездит на медведе, пока львы и тигры гоняют думцев