Минкульт рекомендует кинотеатрам закрыться с 23 марта

Министр культуры России Ольга Любимова подписала приказ о направлении сообщений всем российским кинотеатрам с призывом приостановить работу с 23 марта, пишет РБК.
Эта мера связана с угрозой распространения коронавируса в России. Ранее уже временно прекратили принимать посетителей все подведомственные Минкульту театры, филармонии, цирки и кинотеатры.
По подсчетам экспертов, за неделю количество людей, посещающих кинотеатры, снизилось почти вдвое. Часть премьер перенесли до наступления более благоприятного времени.
Владельцы кинотеатров обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку, так как из-за сложившейся ситуации бизнес терпит убытки. В частности, участники рынка просят предоставить льготные кредиты, пониженные коммунальные тарифы и приостановить арендные платежи.
Комментарии
Дак приказ или призыв ? Требование или рекомендация ? На рекомендацию все забьют, смысл их вообще рассылать, видимость деятельности ?
Жоржик, писать в каждой теме по делу и не по делу это видимость чего? Нужности? Востребованности? Значимости?