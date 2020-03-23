Минкульт рекомендует кинотеатрам закрыться с 23 марта

Министр культуры России Ольга Любимова подписала приказ о направлении сообщений всем российским кинотеатрам с призывом приостановить работу с 23 марта, пишет РБК.

Эта мера связана с угрозой распространения коронавируса в России. Ранее уже временно прекратили принимать посетителей все подведомственные Минкульту театры, филармонии, цирки и кинотеатры.

По подсчетам экспертов, за неделю количество людей, посещающих кинотеатры, снизилось почти вдвое. Часть премьер перенесли до наступления более благоприятного времени.

Владельцы кинотеатров обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку, так как из-за сложившейся ситуации бизнес терпит убытки. В частности, участники рынка просят предоставить льготные кредиты, пониженные коммунальные тарифы и приостановить арендные платежи.