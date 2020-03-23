Продолжительность официальных браков в России стремительно сокращается

Официальные браки в России становятся с каждым годом короче, при том, что только в 2019 году число разводов снизилось почти на 11%, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Росстата и слова доктора экономических наук, профессора кафедры народонаселения экономического факультета МГУ Оксаны Кучмаевой.
Согласно материалам Росстата, в России в прошлом году зарегистрировали 527 822 развода, хотя в 2018 году их было больше – 590 639. При этом россияне стали чаще жениться: в 2019 году число заключенных браков составило 916 971, а в 2018 году на 2,5% меньше – 894 174.
Как рассказала Кучмаева, в России после 1980-х годов прожитое время в официально зарегистрированном браке сокращается. Профессор отметила, что меняется модель брачности, а доля лиц, состоящих в незарегистрированных браках, напротив, увеличивается. При этом среди части молодых россиян наблюдается тенденция отказа от создания семьи, а другая часть предпочитает состоять в неофициальных браках.
Однако эксперт подчеркивает, что данные за один год вряд ли могут говорить о смене тренда, потому что число браков и разводов колеблются год от года. По ее словам, число браков в России сейчас ниже уровня 2016 года, а на числе разводов может также сказываться увеличение доли распавшихся неофициальных браков.
Комментарии
Хорошее дело, браком не назовут
Глобальная женская меркантильность тому вина.
Нет жужа, это не женщины меркантильны, это мужчины жадны на столько, что вынудили женщин стать феминистками...