Продолжительность официальных браков в России стремительно сокращается

Официальные браки в России становятся с каждым годом короче, при том, что только в 2019 году число разводов снизилось почти на 11%, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Росстата и слова доктора экономических наук, профессора кафедры народонаселения экономического факультета МГУ Оксаны Кучмаевой.

Согласно материалам Росстата, в России в прошлом году зарегистрировали 527 822 развода, хотя в 2018 году их было больше – 590 639. При этом россияне стали чаще жениться: в 2019 году число заключенных браков составило 916 971, а в 2018 году на 2,5% меньше – 894 174.

Как рассказала Кучмаева, в России после 1980-х годов прожитое время в официально зарегистрированном браке сокращается. Профессор отметила, что меняется модель брачности, а доля лиц, состоящих в незарегистрированных браках, напротив, увеличивается. При этом среди части молодых россиян наблюдается тенденция отказа от создания семьи, а другая часть предпочитает состоять в неофициальных браках.

Однако эксперт подчеркивает, что данные за один год вряд ли могут говорить о смене тренда, потому что число браков и разводов колеблются год от года. По ее словам, число браков в России сейчас ниже уровня 2016 года, а на числе разводов может также сказываться увеличение доли распавшихся неофициальных браков.