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Холодильник? Дайте два. Барнаульцы массово скупают бытовую технику

, ИА "Амител"
Цены на товары растут ежедневно
Фото: static.ngs.ru

Фото: static.ngs.ru

Жители Барнаула скупают в магазинах холодильники, стиральные машины и духовые шкафы "про запас". На фоне такого ажиотажа ценники на некоторые позиции бытовой техники за сутки увеличиваются на две-три тысячи рублей. В дорогом сегменте – до десяти тысяч. Эксперты говорят, что на лицо повторение ситуации 2014 года, когда после роста курса доллара россияне атаковали магазины бытовой техники и скупали все, что видели, чтобы "сохранить деньги". Amic.ru узнал у экспертов, нужно ли сейчас приобретать бытовую технику или стоит подождать, и как лучше сохранить свои сбережения.

"Цены рванули"

Бытовая техника в барнаульских магазинах начала дорожать с 18-19 марта. На некоторые товары ценники меняют едва ли не каждый день. Об этом amic.ru рассказали в сети RBT.ru.

"Цены уже рванули. Духовой шкаф в начале недели стоил 29 тысяч рублей, сейчас 33 тысячи. Мы ценники меняли и 20 марта, а 21-го на некоторые позиции они вообще сильно возросли. Никаких закупок по новому курсу доллара не было, просто чтобы "контора" без денег не сидела. И так во всех магазинах бытовой техники, не только у нас. И людей много, днем в выходные яблоку было негде упасть. Покупают все: телевизоры, холодильники, стиральные машины – "про запас". Если в скором времени предвидится ремонт кухни, берут духовые шкафы, плиты, вытяжки. Ноутбуки, системные блоки, мониторы малого кого интересует, на них особого скачка нет, так, 1-1,5 тыс. рублей", – сообщили в сети.  

В магазине ждут дальнейшего повышения. "В день ценник скачет от двух до трех тысяч рублей, на отдельные позиции до семи тысяч, на некоторые модели – на 10 тысяч".

В магазинах сети "Эльдорадо" и "Клен" комментировать повышение цен отказались, сославшись на распоряжение из центрального офиса. От "М.Видео" на момент публикации комментарий получить не удалось, однако при звонке в компанию всех предупреждают, что "в связи с ситуацией на рынке и ажиотажным спросом на технику, время ожидания ответа специалистов увеличилось".

Купите, когда все успокоится

Ажиотажная ситуация марта 2020 года напоминает то, что уже происходило в России в конце 2014 года. Тогда за несколько месяцев (с августа по декабрь) курс доллара вырос с 34 до 54 долларов. В "черный вторник", 16 декабря 2014 года, доллар взлетел до 68 рублей. Такие скачки продолжались до Нового года. В результате барнаульцы штурмовали магазины бытовой техники и электроники, скупая практически все, чтобы "сохранить деньги". А уже с февраля телевизоры и холодильники начали выставлять на продажу в 2-3 раза ниже той цены, за которую купили.

В таком же масштабе ситуация вряд ли повторится, считает экономист Артем Поломошнов. Однако полностью избежать ее не получится, и кто-то наверняка повторит эти ошибки.

"В последнее время мы наблюдаем панику на рынке, а паника – это нерациональное поведение, эмоции. В таком состоянии люди делают то, о чем потом жалеют. Думаю, повторение ситуации 2014 года возможно, но в меньшем масштабе. Те, кто с этим столкнулся, уже такого не сделают. Но ведь есть и те, кто не столкнулся. У кого-то тогда не было сбережений, а сейчас есть", – отмечает эксперт.

Он советует сейчас задуматься о покупке бытовой техники тем, кому она действительно необходима и нужна. А вот покупать еще одну стиральную машину или холодильник "про запас" не нужно, вы только пустите деньги на ветер.

"Если человек что-то планировал купить из бытовой техники, сейчас самое время. Но если он покупает, чтобы "сохранить сбережения", это означает серьезные потери. Бытовая техника и электроника обесцениваются как только их вынесли из магазина", – говорит Артем Поломошнов.

Куда вкладывать деньги?

Иррационально ведут себя россияне не только на рынке бытовой техники, но и на валютном. Так, в России принято скупать доллар и евро, когда они дорожают. Однако это ни приумножит сбережения россиян, ни сохранит.

"К сожалению, в России покупают валюту не тогда, когда она дешевеет, а в моменты серьезного взлета. Это неправильно. Человек бежит и покупает эмоции. Многие банки получили указания обеспечить пункты обмена валюты запасами", – говорит эксперт.

Также некоторые граждане снимают деньги со счетов, опасаясь их потери. Артем Поломошнов успокаивает: если у вас есть сбережения, пусть останутся в банке.

"Когда все закончится, вы сможете их достать без особых потерь и купить, например, интересный актив, который сильно упал, либо золото. Во время кризиса золото и другие драгоценные металлы, например, платина, лучший способ сохранить инвестиции, ведь они не обесцениваются. Облигации и золото – это всеобщие, всемирные эквиваленты. Если рассматривать облигации, то только устойчивых стран, я бы не рекомендовал вкладываться в облигации стран второго эшелона", – добавляет экономист.

Цифра

По данным на 23 марта, курс доллара в России достиг 78,04 рубля, евро – 84,16 рубля.

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Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

24.03.2020 07:08
- гость -

Ну и молодцы.

24.03.2020 07:09
- гость -

Деньги есть ума не надо.

24.03.2020 07:23
абырвалГ

Наглядный показатель стабильности страхов и полного провала программы импортозамещения, о котором дудеть дудели, да так и не вынудили.

24.03.2020 07:32
- гость -

Однако конечно...Страх не купить холодильник,стиральную машину или духовой шкаф...

24.03.2020 07:36
r

значит деньги у людей есть, бедствуют все они, средний класс)

тут вот задумываешься чем детей в скором времени кормить будешь, а не то чтобы лишний холодос или телек купить

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