Харви Вайнштейн заболел коронавирусом

Известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого 11 марта суд приговорил к 23 годам лишения свободы по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заболел коронавирусной инфекцией, передает британский таблоид Daily Mail со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, Вайнштейн сдал тест на коронавирус в тюрьме строгого режима на острове Райкерс – он показал положительный результат. Сейчас 68-летний продюсер находится на карантине.

Как уже писал amic.ru, после оглашения приговора Харви Вайнштейну стало плохо и продюсера госпитализировали в больницу. Однако через некоторое время его вернули в тюрьму.