Владимир Путин не собирается переходить на удаленную работу

Президент РФ Владимир Путин пока не собирается переходить на удаленный вариант работы из-за пандемии коронавируса, передает "Интерфакс" со ссылкой на слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Отвечая на вопрос журналистов, рассматривается ли в Кремле возможность перехода президента Путина на удаленный вариант работы в целях сокращения рисков заражения, Песков ответил: "да нет".

По словам пресс-секретаря, "пока все в рабочем графике".

По данным на утро 23 марта в России зарегистрировали 367 случаев заражений коронавирусом. В мире число инфицированных превысило 337 тысяч, а жертвами COVID-19 стали 14,6 тысячи человек.