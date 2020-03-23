Владимир Путин не собирается переходить на удаленную работу

Президент РФ Владимир Путин пока не собирается переходить на удаленный вариант работы из-за пандемии коронавируса, передает "Интерфакс" со ссылкой на слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Отвечая на вопрос журналистов, рассматривается ли в Кремле возможность перехода президента Путина на удаленный вариант работы в целях сокращения рисков заражения, Песков ответил: "да нет".
По словам пресс-секретаря, "пока все в рабочем графике".
По данным на утро 23 марта в России зарегистрировали 367 случаев заражений коронавирусом. В мире число инфицированных превысило 337 тысяч, а жертвами COVID-19 стали 14,6 тысячи человек.
Комментарии
"да нет", богат русский язык.
Президент на месте.
Все 70% среднего класса в восторге!
На открытии торгов в понедельник, 23 марта, мировые цены на нефть упали на 8–9%. Об этом свидетельствуют данные бирж.
23.03.2020 09:26
гость
И добавил:наверное.
Песков ответил: "да нет нет"
Президент на месте, а деньги где?
20% пшик, по девальвации.
Работает.
В Саудовской Аравии курс реала в течение 40 лет не менятся, в России достаточно руководителю что-то сказать и рубль упал.
Давно уже в одном из бункеров.