Алтайские кинозалы могут укомплектовать современным оборудованием

Кинозалы Алтайского края могут укомплектовать современным цифровым оборудованием в населенных пунктах, численность которых не превышает 500 тысяч человек, сообщают в пресс-службе регионального Минкульта.

В рамках национального проекта "Культура" средства на покупку нового оборудования выделят из федерального бюджета. В перечень входит современная цифровая техника, а также оборудование для субтитрирования и тифлокомментирования.

Уточняется, что за период 2016-2020 годов в Алтайском крае при поддержке Фонда кино появилось 14 современных кинозалов. Так, только в 2019 году в рамках нацпроекта "Культура" в крае открыли кинозалы в райцентрах Смоленское и Ключи.

Всего же в рамках нацпроекта "Культура" с 2019 по 2024 год планируется переоборудовать не менее 1200 кинозалов по стране.

Сейчас Фонд кино собирает соответствующие заявки для обеспечения кинозалов. Их прием продлится до 30 апреля.