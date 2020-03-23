Дорожники приступают к ликвидации "Курьинского моря" в Алтайском крае

Дорожно-строительное управление "Южное" приступает к устранению подтопления участка трассы в Курьинском районе. Талая вода пришла с полей. Накануне в интернете пользователи соцсетей активно делились фотографиями и видео, называя разлив Курьинским морем.

Как уже сообщал amic.ru, в этом году метеорологи ожидают вскрытия рек на два-пять дней раньше обычного, то есть 10-12 апреля. Вода в них может подняться на метр выше, чем в среднем за предыдущие годы. По словам вице-премьера региона Игоря Степаненко, риску подтопления в Алтайском крае подвержены 46 муниципальных образований. Это 15 тысяч домов, в которых проживают 42 тысячи жителей. Кроме того, в зону подтопления попадают 30 мостов и несколько сотен километров дорог.