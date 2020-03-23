Россияне смогут получить отсрочку по ипотеке из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса некоторые россияне могут получить отсрочки по кредитам. Об этом рассказала юрист Екатерина Духина в интервью радио Sputnik.

По ее словам, ситуация с коронавирусом никак не затрагивает обязанности заемщиков. Юрист отметила, что случаи заражения в России не являются основанием для того, чтобы не исполнять свои кредитные обязательства.

Однако все же можно получить отсрочку по жилищному кредиту. Такую возможность предоставляет вступивший в силу 31 июля 2019 года закон об "ипотечных каникулах". Заемщик может получить отсрочку платежей по ипотеке на полгода, если докажет, что ситуация с пандемией ухудшила его материальное положение.

Напомним, сейчас все регионы России перешли в режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. По последним данным, в России зарегистрировано 367 случаев заражения коронавирусом. Более 50 тысяч человек по всей стране находятся под медицинским наблюдением.