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Общественники предложили изменить названия нескольких остановок в Барнауле

, ИА "Амител"
По мнению активистов, некоторые наименования уже давно неактуальны
Фото: 'Барнаульский электротранспорт'

Фото: "Барнаульский электротранспорт"

Общественные активисты предложили изменить названия ряда автобусных и трамвайных остановок в Барнауле. Текст соответствующего предложения размещен в сообществе "Барнаульский электротранспорт".

По словам авторов проекта, такая инициатива позволит убрать путаницу и дать остановкам актуальные наименования в соответствии с современными реалиями.

Предлагается изменить названия следующих остановок: 
1. Остановочный пункт "КХВ" переименовать в "Проспект Космонавтов" в связи с тем, что Комбината химических волокон не существует более 14 лет. 
2. Остановочный пункт "Дом пионеров" переименовать в 
"Дворец молодежи", т.к. Дома пионеров в городе не существует. 
3. Остановочный пункт "Кинотеатр "Чайка" переименовать в 
"Улица Речная" в связи с тем, что кинотеатра не существует более 15 лет, а ул. Речная находится неподалеку от данного остановочного пункта. 
4. Остановочный пункт автобусов "Хозяйственный магазин" на ул. Антона Петрова переименовать в "Трамвайный проезд", приведя название в соответствие с наименованием остановочного пункта трамваев. 
5. Остановочный пункт "Улица Чернышевского" переименовать в "Первомайский", т.к. за данным районом закрепилось такое название.
6. Остановочный пункт "Дом быта" на пр. Ленина по направлению движения из центра переименовать в "Алтайский государственный колледж", приведя название в соответствие с наименованием остановочного пункта на противоположной стороне проспекта, по направлению движения в центр.

Отмечается, что соответствующее обращение общественники уже направили в Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула. 

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

23.03.2020 10:43
Кока-кольщик

Больше-то проблем в городе нет, кроме как остановки переименовывать?

23.03.2020 10:44
- гость -

В таком случае, ул. Ленина тоже переименовать требуется.., Ленина тоже давно нет!

23.03.2020 10:50
Сергей

А еще нужно давно переименовать остановку общественного транспорта "Трактовая".
Такой улицы там нет. Предлагаю назвать "улица Ленинградская"

23.03.2020 10:56
- гость -

Есть варианты со словом Гондурас ?

23.03.2020 10:56
Митенька ржевский

Кинотеатр "Россия", АНИТИМ, Мастерские, 8-я детская поликилиника... да много чего переименовать надо...

23.03.2020 11:03
- гость -

Раз пошла такая пьянка, предлагаю закрепить все это в конституции

23.03.2020 11:06
гость

гость 10:56

– Я, любимый мой,
Встречалась с лектором,
Он рассказывал
Про Гондурас.

23.03.2020 11:09
гость

Барнаул. в Нулевой

23.03.2020 11:12
гость

В Барнауле 4 остановки Г.Исакова
3 остановки А.Петрова
2 остановки Юрина и т.д.
Путаницы хватает.

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