Общественники предложили изменить названия нескольких остановок в Барнауле

Общественные активисты предложили изменить названия ряда автобусных и трамвайных остановок в Барнауле. Текст соответствующего предложения размещен в сообществе "Барнаульский электротранспорт".

По словам авторов проекта, такая инициатива позволит убрать путаницу и дать остановкам актуальные наименования в соответствии с современными реалиями.

Предлагается изменить названия следующих остановок:

1. Остановочный пункт "КХВ" переименовать в "Проспект Космонавтов" в связи с тем, что Комбината химических волокон не существует более 14 лет.

2. Остановочный пункт "Дом пионеров" переименовать в

"Дворец молодежи", т.к. Дома пионеров в городе не существует.

3. Остановочный пункт "Кинотеатр "Чайка" переименовать в

"Улица Речная" в связи с тем, что кинотеатра не существует более 15 лет, а ул. Речная находится неподалеку от данного остановочного пункта.

4. Остановочный пункт автобусов "Хозяйственный магазин" на ул. Антона Петрова переименовать в "Трамвайный проезд", приведя название в соответствие с наименованием остановочного пункта трамваев.

5. Остановочный пункт "Улица Чернышевского" переименовать в "Первомайский", т.к. за данным районом закрепилось такое название.

6. Остановочный пункт "Дом быта" на пр. Ленина по направлению движения из центра переименовать в "Алтайский государственный колледж", приведя название в соответствие с наименованием остановочного пункта на противоположной стороне проспекта, по направлению движения в центр.

Отмечается, что соответствующее обращение общественники уже направили в Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.