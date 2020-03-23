Общественники предложили изменить названия нескольких остановок в Барнауле

Общественные активисты предложили изменить названия ряда автобусных и трамвайных остановок в Барнауле. Текст соответствующего предложения размещен в сообществе "Барнаульский электротранспорт".
По словам авторов проекта, такая инициатива позволит убрать путаницу и дать остановкам актуальные наименования в соответствии с современными реалиями.
Предлагается изменить названия следующих остановок:
1. Остановочный пункт "КХВ" переименовать в "Проспект Космонавтов" в связи с тем, что Комбината химических волокон не существует более 14 лет.
2. Остановочный пункт "Дом пионеров" переименовать в
"Дворец молодежи", т.к. Дома пионеров в городе не существует.
3. Остановочный пункт "Кинотеатр "Чайка" переименовать в
"Улица Речная" в связи с тем, что кинотеатра не существует более 15 лет, а ул. Речная находится неподалеку от данного остановочного пункта.
4. Остановочный пункт автобусов "Хозяйственный магазин" на ул. Антона Петрова переименовать в "Трамвайный проезд", приведя название в соответствие с наименованием остановочного пункта трамваев.
5. Остановочный пункт "Улица Чернышевского" переименовать в "Первомайский", т.к. за данным районом закрепилось такое название.
6. Остановочный пункт "Дом быта" на пр. Ленина по направлению движения из центра переименовать в "Алтайский государственный колледж", приведя название в соответствие с наименованием остановочного пункта на противоположной стороне проспекта, по направлению движения в центр.
Отмечается, что соответствующее обращение общественники уже направили в Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.
Комментарии
Больше-то проблем в городе нет, кроме как остановки переименовывать?
В таком случае, ул. Ленина тоже переименовать требуется.., Ленина тоже давно нет!
А еще нужно давно переименовать остановку общественного транспорта "Трактовая".
Такой улицы там нет. Предлагаю назвать "улица Ленинградская"
Есть варианты со словом Гондурас ?
Кинотеатр "Россия", АНИТИМ, Мастерские, 8-я детская поликилиника... да много чего переименовать надо...
Раз пошла такая пьянка, предлагаю закрепить все это в конституции
гость 10:56
– Я, любимый мой,
Встречалась с лектором,
Он рассказывал
Про Гондурас.
Барнаул. в Нулевой
В Барнауле 4 остановки Г.Исакова
3 остановки А.Петрова
2 остановки Юрина и т.д.
Путаницы хватает.