Автомобиль перевернулся в результате ДТП в Барнауле

Фото: Barnaul22

На пересечении ул. Георгиева и ул. 50 лет СССР произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Ipsum, Honda Accord и Toyota Caldina. От удара Toyota Ipsum перевернулась на бок. Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul22 в социальной сети "ВКонтакте".

Сейчас на месте работает аварийный комиссариат и ДПС. О пострадавших, как и подробностях произошедшего, пока не сообщается, но очевидцы назвали в качестве причины происшествия гололед.

Напомним, что накануне, 22 марта, на трассе Белоярск – Заринск столкнулись два легковых авто. В ДТП погибли два человека, еще трое находятся в больницах, в том числе один ребенок.