Автомобиль перевернулся в результате ДТП в Барнауле

Фото: Barnaul22
На пересечении ул. Георгиева и ул. 50 лет СССР произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Ipsum, Honda Accord и Toyota Caldina. От удара Toyota Ipsum перевернулась на бок. Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul22 в социальной сети "ВКонтакте".
Сейчас на месте работает аварийный комиссариат и ДПС. О пострадавших, как и подробностях произошедшего, пока не сообщается, но очевидцы назвали в качестве причины происшествия гололед.
Напомним, что накануне, 22 марта, на трассе Белоярск – Заринск столкнулись два легковых авто. В ДТП погибли два человека, еще трое находятся в больницах, в том числе один ребенок.
Комментарии
По крутой тропинке горной
Шел домой барашек черный
И на мостике горбатом
Повстречался с белым братом.
И сказал барашек белый:
"Братец, вот какое дело:
Здесь вдвоем нельзя пройти,
Ты стоишь мне на пути."
Черный брат ответил: "Ме,
Вы в своем, баран, уме?
Пусть мои отсохнут ноги,
Если я сойду с дороги!"
Помотал один рогами,
Уперся другой ногами...
Как рогами ни крути,
А вдвоем нельзя пройти.
Сверху солнышко печёт,
А внизу река течёт.
В этой речке утром рано
Утонули два барана.
Тошнил обгонял