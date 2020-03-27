На фоне ажиотажного спроса из-за коронавируса в России всего за неделю подскочили цены на гречку (на 2,8%) и на сахар (на 7%). Эксперты ждут дальнейшего повышения стоимости на импорт, бытовую технику, услуги туристической отрасли и на автомобили. Прогнозы на самом деле неутешительные: если в марте цены на машины удавалось сдерживать, то скоро это прекратится, рассказали алтайские автодилеры. Что произойдет с ценами и стоит ли сейчас торопиться с покупкой, решил разобраться amic.ru. Сделать это было непросто, ведь во многих автоцентрах отказались комментировать происходящее, так как не знают, чего ждать дальше. Но мы все же попытались.

Непонятное будущее

После валютного скачка эксперты практически сразу спрогнозировали повышение стоимости автомобилей. Президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев заявил, что из-за падения рынка нефти автопроизводители будут вынуждены поднимать цены на машины в России. В Алтайском крае этого пока не произошло. Однако местные дилеры заявляют: с апреля все уже начнет меняться.

"Еще с начала года мы знали, что на автомобили УАЗ с апреля будет плановое повышение цен примерно на 10-15 тыс. рублей. Однако в связи с нестабильным курсом рубля помимо планового повышения будет еще и внеплановое. И итого получится 25-45 тыс. рублей в зависимости от модели", – рассказал amic.ru Руслан Гуревич, руководитель отдела продаж компании "Автомагистраль" (официальный дилер автомобилей УАЗ и Geely). – И примерно на 30 тыс. рублей с апреля подорожают автомобили бренда Geely.

Эксперты убеждены: резких скачков цен пока не ожидается. Но как будет меняться стоимость после апреля, прогнозировать никто из дилеров не готов. "Если с апрелем все понятно, то что будет в мае, июне, июле и так далее – пока нет информации", – пояснил Руслан Гуревич.

Чего ждать

Дальнейшее повышение гарантировано

Если курс останется на том же уровне или продолжит расти, то это приведет к повышению цены. "Если это произойдет, то, конечно, подорожают авто всего модельного ряда. Также это скажется и на запчастях, и на аксессуарах, и на дополнительном оборудовании. Потому что, в принципе, все эти элементы ввозятся в Россию из-за границы", – отмечает Антон Миланенко, руководитель отдела продаж автосалона "Альбион Моторс" (официальный дилер Jaguar, Land Rover в Барнауле). Пока автодилеры не готовы давать прогнозы относительно того, насколько изменятся цены. Хотя и предполагают, что если повышение произойдет, оно не превысит 5-8% от стоимости автомобиля. Причем федеральные эксперты уверены, что производители будут увеличивать цены пропорционально росту валют, и делать это будут плавно, без резких рывков.

Не только импортные

Коснется это повышение, полагают автодилеры, не только тех машин, которые привозятся из-за границы, но и тех, что собираются у нас в стране. Ведь в любом случае собирают их из комплектующих, которые привозят из той же Японии, Германии, Китая.

Подорожают и автомобили с пробегом. Многие из них везут в Алтайский край на продажу из западных регионов. А там уже крупные холдинги подняли цены. "Скоро это докатится и до нас. Думаю, что в ближайшем месяце на алтайском рынке цены тоже немного поползут вверх, на автомобили с пробегом в том числе", – предполагает Александр Гостев, руководитель автосалона "Первый номер".

Возможен дефицит

Еще несколько дней назад участники авторынка голословно заявляли, что дефицита машин ждать не стоит. По крайней мере, в ближайшем будущем. Ведь заявки на завод отправляют на несколько месяцев вперед, и пока сбоев с изготовлением или разгрузкой не было. Однако ситуация изменилась буквально на наших глазах. Как сообщили дилеры, из-за коронавируса за границей перестали работать несколько автозаводов, которые производят разные марки авто. В связи с этим поставки автомобилей приостановлены пока на месяц, рассказали в автосалонах. "А так как спрос на машины есть, а количество ограничено, то, сами понимаете, рано или поздно это приведет к повышению цены, отсутствию скидок и преференций", – поясняет Антон Миланенко. Вот такой замкнутый круг.

В этой ситуации продажи авто с пробегом могут заморозиться. "Потому что люди в ситуации непонимания того, что происходит, не станут ни продавать свои машины, ни покупать новые, ни сдавать их в трейд-ин. Может уменьшиться количество предложений на вторичном рынке", – пояснил Александр Гостев.



Не шуганные, но присматриваемся

Несмотря на покупательский ажиотаж из-за колебания валют, массово скупать автомобили люди не начали. Но интерес в некоторых автоцентрах оживился однозначно. "Я общался с руководителями отдела продаж нашей компании по всей стране в середине марта, и все отмечают небольшой ажиотаж в салонах: стало больше звонков, визитов, покупатели стали быстрее принимать решение о покупке автомобиля", – отмечает Антон Миланенко, руководитель отдела продаж автосалона "Альбион Моторс".

Увеличения спроса в марте заметили и в других автосалонах. "Это может быть связано с повышением курса доллара, и люди пытаются свои деньги "пристроить". Хотя, в принципе, у нас было ожидание, что в марте будет небольшой сезонный рост продаж", – говорит Руслан Гуревич. По его словам, некоторые покупатели признались, что сейчас решились на покупку, чтобы истратить сбережения.

А по мнению Гостева, люди заняли выжидательную позицию. "Клиента в нашей стране особо ничем не напугаешь, и люди уже не такие шуганые, как были раньше. Сейчас ничего глобально не поменялось – никакого всплеска вверх или вниз мы не наблюдаем. Рынок ведет себя пока стабильно и в ожидании повышения небольшого цен из-за курса, и возможного дефицита машин из-за коронавируса", – считает эксперт.

И этому есть объяснение. По мнению Анатолия Ижболдина-Кронберга, кандидата экономических наук, доцента Финансового университета при правительстве России, за последние годы народ сменил поведенческую модель. "Если раньше он смотрел в будущее с оптимизмом, то теперь он это делать перестал. И модель сменилась на сберегательную. Человек сразу не бежит, задрав штаны, в автосалон, а сначала несколько раз подумает и взвесит за и против. И скорее, не машину купит. А если и машину, то не люксовую, и даже не среднего класса, а поддержанную или отечественную", – размышляет эксперт.

И как быть?

Не паниковать и не сходить с ума. "Если есть реальная потребность в покупке автомобиля, то нужно идти и покупать машину пока действительно дилеры держат цены. Если повышения не произойдет, это будет хороший повод вспомнить, что совершили покупку на некоторой волне повышения и особо не проиграли. Многие дилеры сейчас закрывают фискальный год продаж, для них он закрывается в марте. А значит, у дилеров сейчас самые сладкие предложения. Ведь обычно повышение идет после марта", – говорит Антон Миланенко.

"Если будут ждать – они не выиграют ровным счетом ничего. Потому что подорожание новых автомобилей тянет за собой подорожание "вторички". Оно в любом случае будет. На сколько процентов? Это субъективный вопрос. В каком-то регионе больше, в каком-то – меньше. Но если в целом посмотреть – подорожание будет. Это первый момент. Ну а во-вторых, сокращение предложения на рынке. То есть пока предложений довольно много, лучше покупать автомобиль сейчас", – размышляет Александр Гостев.

Хотя, с другой стороны, на фоне "подорожания всего" автомобиль станет дорогим удовольствием. "За ним же надо ухаживать и вовремя обслуживать. То есть цены поднимутся. Бензин тоже может подорожать. И будешь ли ты ездить, если бензин станет по 60 рублей? Так, купишь автомобиль, и будет он мирно стоять в гараже. Поэтому тут десять раз надо подумать, стоит ли покупать сейчас или не стоит. Конечно, какой-то процент людей будет способен купить авто, но в массовом количестве автомобилизация будет сокращаться", – предполагает Анатолий Ижболдин-Кронберг.