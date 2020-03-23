Больше чем "спасибо": на Алтае продолжается благотворительная акция "Марафон Победы"

Благотворительный марафон частных пожертвований "Спасибо за Победу" уже запущен и ждет вашего участия. Внести свой вклад могут как целые компании, так и отдельные жители Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска.

Путь "Марафона Победы" начался в 2015 году. Делая первые шаги в организации благотворительной акции, сотрудники Медиагруппы "FM-Продакшн" не подозревали, что дают жизнь такому масштабному проекту, который с каждым годом будет все больше расти и развиваться.

Во время первой благотворительной акции в 2015 году удалось собрать несколько десятков продуктовых наборов. Это вдохновило компанию провести следующий марафон более организованно и масштабно. Большую поддержку оказали представители администрации Центрального и Ленинского районов Барнаула. Они помогали вручать подарки, приглашали волонтеров и самих сотрудников FM-Продакшн на районные чествования участников войны.

В 2016 году участники благотворительного марафона "Спасибо за Победу" собрали для ветеранов уже 500 продуктовых наборов. В 2017 году – 420, в 2018 году – 555.

В 2019 году марафон проводился уже в трех городах Алтайского края и Республики Алтай. Ветераны Великой Отечественной войны получили 1183 продуктовых набора.

История "Марафона Победы" развивается на ваших глазах. Все больше предпринимателей, компаний и простых граждан участвуют в нем и вносят свой вклад в поддержку ветеранов войны. Подробнее о том, как принять участие в "Марафоне Победы" в этом году, можно узнать по ссылке.