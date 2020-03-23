Минздрав: курильщики тяжелее переносят коронавирус

Заместитель Министра здравоохранения России Олег Салагай рассказал, что курение является дополнительным фактором риска с точки зрения тяжести течения коронавирусной инфекции у пациента. Об этом замминистра сообщил в своем телеграм-канале.

Как пишет Салагай, в марте 2020 года исследователи из Гарвардского университета и Университета Ираклион доказали, что у курильщиков вероятность протекания тяжелых симптомов при коронавирусе увеличивается примерно в полтора раза, а риск попасть в реанимацию, проведения искусственной вентиляции легких или даже смерти возрастает примерно в 2,4 раза по сравнению с теми, кто не курит.

"На сегодняшний день можно утверждать, что курение – это дополнительный фактор риска с точки зрения тяжести течения коронавирусной инфекции", – уточняет Олег Салагай.

По последним данным, в России зарегистрировали 367 случаев заражений COVID-19. В мире число инфицированных превысило 337 тысяч, погибли более 14,6 тысячи человек.