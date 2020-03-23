Коттедж в Алтайском крае попал в рейтинг самых дорогих усадеб Сибири

Фото: ЦИАН

Эксперты ЦИАН составили рейтинг самых дорогих загородных домов Сибирского федерального округа. Алтайский край в нем представлен на шестой строчке.

Коттедж расположен в Фирсовой Слободе под Барнаулом. Площадь дома составляет 500 квадратных метров, он расположен на участке в 17 соток. Внутри выполнена отделка в современном стиле, вокруг дома высажены яблоневый и вишневый сады. За усадьбу просят 35 миллионов рублей.

Самую дорогую в Сибири загородную недвижимость нашли в Омской области. Резиденция находится на участке 60 соток на берегу Иртыша, там есть собственный выход к воде и возможность оборудования причала. В доме площадью 355 квадратных метров выполнена отделка в классическом стиле. Стоит он 120 миллионов рублей.