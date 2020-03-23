В Барнауле мать двоих детей осудили за мошенничество

В Барнауле суд приговорил 32-летнюю мать двоих детей к условному сроку за мошенничество. Женщина пообещала достать своим подругам льготные путевки в лагерь, однако делать этого не собиралась, сообщает "Алтайская правда".

В мае 2019 года женщина встретилась со своей знакомой и предложила ей путевки в детский лагерь по низкой цене, которые она якобы может достать по "связям". Та поверила в возможности своей приятельницы и отдала 8,5 тысячи рублей.

Женщине доверились еще шесть матерей, а некоторые брали сразу по несколько путевок. В итоге оказалось, что никакие путевки аферистка достать не может.

Женщина признала свою вину. Пострадавшие настаивали на самом строгом наказании, но суд принял во внимание раскаяние мошенницы, наличие двух маленьких детей и отсутствие судимостей. Аферистка получила 1 год и 4 месяца условного наказания. Полученные от подруг деньги женщине придется вернуть.