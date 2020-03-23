Алтайский гимнаст может поехать на летнюю Олимпиаду в Токио

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко объявила список претендентов на поездку на Олимпиаду-2020. Среди возможных участников – барнаульский спортсмен Денис Юров.

Всего в списке 13 российских гимнастов. Этот перечень не окончательный. Заключительный отбор в сборную по спортивной гимнастике состоится на Кубке России, который планируют провести в конце июня в Московской области.

Напомним, проведение Олимпиады в Токио сейчас находится под вопросом из-за пандемии коронавируса. Глава МОК Томас Бах ранее заявил, что окончательное решение примут в течение ближайшего месяца.