Стало известно, в какой отрасли на Алтае самые высокие зарплаты

Самую высокую зарплату в Алтайском крае получают сотрудники финансового сектора – в 2019 году их средний заработок составил 45 тысяч рублей, следует из материалов исследования РИА "Новости".
Так, Алтайский край занял 63-е место в общем рейтинге самых высоких зарплат. В Республике Алтай, которая заняла 68-ю строчку, самой прибыльной отраслью оказалась госслужба со средним доходом 43 тысячи рублей в месяц.
Больше всех в 2019 году зарабатывали добытчики нефти и газа в Сахалинской области – в среднем по 368 тысяч рублей в месяц.
Второе место заняли московские финансисты – их средний месячный доход составил 171 тысячу рублей. Тройку лидеров замкнул Ямало-Ненецкий автономный округ – в этом регионе наивысшую зарплату в 156 тысяч рублей получают в сфере нефте- и газодобычи.
Комментарии
Поднимем машиностроение, говорил Он,
Не будет повышения пенс.возраста, говорил ОН.
Много чего говорил ОН .....
А инжинеры нафиг не нужны в стране, которая живет только на нефтедоллары. тьфу.
Старый стал, не помнит что обещал
Самую высокую зарплату в Алтайском крае получают сотрудники финансового сектора – в 2019 году их средний заработок составил 45 тысяч рублей
таки на Алтае помимо среднего класса есть ешё и класс выше среднего...
А почему за одну и ту же работу в Москве получают 171 тыс а в крае 45тыс ???
видимо потому что в регионах работают за троих, а в москве руководят спустя рукава?
17000 - средний класс! ОН так сказал!
- гость -
А почему за одну и ту же работу в Москве получают 171 тыс а в крае 45тыс ???
видимо потому что в регионах работают за троих, а в москве руководят спустя рукава?
так сказали-же что руководитель не может получать меньше подчиненных )))
Счетоводы хреновы. Давно стало в порядке вещей закрывать глаза на серые зарплаты населения. Ну не может человек жить, к примеру, на 6 тыс.руб. в месяц ( в белую), платить кредиты, ипотеку, семью содержать. Как и кто это всё отслеживает не понятно, боссы жируют, работяги пашут за официалку в копейки, а многие ещё и просят работодателя не один месяц, оплатить серую часть з/п. Сидят без денег, ибо по закону всё хорошо, На карту же пришли 6 тыщ Чё тебе. быдло ещё надо? Бардак и молчаливое согласие с этим.
А почему за одну и ту же работу в Москве получают 171 тыс а в крае 45тыс ???
видимо потому что в регионах работают за троих, а в москве руководят спустя рукава?------------------------------Потому что вы провинциалы ленивые и все разворовали, а Москве люди реально пашут и зарабатывают, платят налоги и наполняют бюджет из которого дотируют нищебродские регионы типа АК.