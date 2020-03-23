Стало известно, в какой отрасли на Алтае самые высокие зарплаты

Самую высокую зарплату в Алтайском крае получают сотрудники финансового сектора – в 2019 году их средний заработок составил 45 тысяч рублей, следует из материалов исследования РИА "Новости".

Так, Алтайский край занял 63-е место в общем рейтинге самых высоких зарплат. В Республике Алтай, которая заняла 68-ю строчку, самой прибыльной отраслью оказалась госслужба со средним доходом 43 тысячи рублей в месяц.

Больше всех в 2019 году зарабатывали добытчики нефти и газа в Сахалинской области – в среднем по 368 тысяч рублей в месяц.

Второе место заняли московские финансисты – их средний месячный доход составил 171 тысячу рублей. Тройку лидеров замкнул Ямало-Ненецкий автономный округ – в этом регионе наивысшую зарплату в 156 тысяч рублей получают в сфере нефте- и газодобычи.