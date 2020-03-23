Камеры смогут отслеживать автомобилистов, которые пользуются телефоном за рулем

ГИБДД планирует использовать камеры видеонаблюдения и нейросеть для наказания водителей, которые пользуются смартфоном за рулем или не пристегиваются. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на замначальника ГИБДД России Александра Быкова.
Суть технологии заключается в анализе изображения камеры нейросетью с помощью данных Big Data. Сеть будет определять, держит ли водитель в руках телефон и пристегнут ли он ремнем безопасности.
Ранее ГИББД провела тестирование нового проекта на улицах Москвы и передала замечания разработчикам. Автоинспекторы должны убедиться, что система не даст "ложных срабатываний". После лицензирования и сертификации нейросеть начнут испытывать в Москве. Штраф будет присылаться владельцу авто на почту, а если за рулем был не он, то собственник сможет переписать штраф на водителя.
Ранее в Госдуме предложили поднять размер наказания за использование телефона за рулем с полутора до пяти тысяч рублей.
Комментарии
Интересно как они отличат что я держу телефон, чтобы пользоваться от того, что его достал из кармана и собираюсь отдать пассажиру, чтобы он ответил там на звонок или позвонил с него?
А если я держу стакан с кофе в руке?
Надо рядом с камерой установку с ядерными фугасами ставить.
А почему бы не научить камерам штрафовать пешиков уткнувшихся в телефон при переходе проезжей части....ну или хотябы законодательно это запретить?
Че тебе пешики плохого сделали? Оне эту хрень не придумывали.
23.03.2020 12:00
месный
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и как телефоном не пользоваться, если после 60 лет
не найти работу??? !!!11 алярм
а если просто в ухе колупаюсь?
и у меня салон черный и футболка черная?
еще тепловизор установите на коронавирус и штрафуйте что дома не сидишь