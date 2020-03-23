Камеры смогут отслеживать автомобилистов, которые пользуются телефоном за рулем

ГИБДД планирует использовать камеры видеонаблюдения и нейросеть для наказания водителей, которые пользуются смартфоном за рулем или не пристегиваются. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на замначальника ГИБДД России Александра Быкова.

Суть технологии заключается в анализе изображения камеры нейросетью с помощью данных Big Data. Сеть будет определять, держит ли водитель в руках телефон и пристегнут ли он ремнем безопасности.

Ранее ГИББД провела тестирование нового проекта на улицах Москвы и передала замечания разработчикам. Автоинспекторы должны убедиться, что система не даст "ложных срабатываний". После лицензирования и сертификации нейросеть начнут испытывать в Москве. Штраф будет присылаться владельцу авто на почту, а если за рулем был не он, то собственник сможет переписать штраф на водителя.

Ранее в Госдуме предложили поднять размер наказания за использование телефона за рулем с полутора до пяти тысяч рублей.