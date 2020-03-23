Запасы продовольствия создали в Затоне и поселке Ильича

На складах магазинов микрорайона Затон и поселка Ильича созданы запасы продовольственных товаров, сообщила заместитель председателя комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Наталья Чмерева на заседании комиссии по пропуску ледохода и паводковых вод в весенне-летний период 2020 года. Ее слова передает пресс-служба администрации Барнаула.

По словам Чмеревой, запасы продовольствия длительного хранения на складах магазинов поселка Ильича и микрорайона Затон имеются на 5-7 суток. Такие продукты, как молоко, хлеб и колбасные изделия поставляют на эти территории ежедневно. Уточняется, что двухнедельные запасы продовольствия и товаров первой необходимости организуют до 15 апреля.

Кроме того, директор МУП "Горэлектротранс" Николай Петряшин рассказал, что в Барнауле проводятся работы по предотвращению возможного подтопления трамвайных путей. В частности, созданы аварийные бригады, проведены инструктажи с водителями трамваев, очищены от снега и льда прилегающие к рельсам территории, налажена работа ливневых колодцев, а также произведена ревизия откачивающей техники.

Главный инженер ООО "Барнаульский водоканал" Евгений Чайкин также доложил о подготовке к обеспечению бесперебойной работы сетей водоснабжения и канализования города в период паводка.