В США заключенных начали отпускать из тюрем из-за коронавируса

В 13 штатах США начали освобождать заключенных, чтобы не допустить распространения коронавируса в тюрьмах. Об этом пишет Wall Street Journal.

Как сообщает издание, тюрьмы Калифорнии, Нью-Йорка, Техаса и еще десяти штатов начали отпускать заключенных с преступлениями небольшой тяжести. Также под временную амнистию попадают пожилые и больные люди. Меры должны снизить риск распространения COVID-19 в местах заключения.

В тюрьмах также начали запрещать свидания, ограничивать передвижение заключенных и проводить медицинские осмотры работников. На данный момент в США число зараженных уже достигло 31 тысячи человек, умерли от заболевания 390.

Напомним, что в Алтайском крае на данный момент нет зараженных COVID-19.