Карты вместо кошелька. Как увеличить прибыль с помощью безналичного расчета

Около 10% граждан России покупают товары и услуги исключительно с помощью банковских карт. Если ориентироваться на миллениалов и городских жителей, процент будет еще выше. Возможность предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги называется эквайринг. Отсутствие онлайн-эквайринга может привести к потере выгоды и клиентской лояльности.

Как интернет-эквайринг увеличивает прибыль?

Благодаря эквайрингу можно стабильно увеличивать средний чек и конверсию (соотношение числа пользователей, которые совершили полезное действие, к общему количеству посетителей сайта) без платы за подключение и услуг программиста. Подробнее о преимуществах:

Увеличение среднего чека. Оплачивая покупки картой, потребитель не сталкивается с pain of paying (болезненностью платежа). Это психологический термин, означающий чувство вины при виде убывания наличных денег в кошельке/копилке. Рассчитываясь картой, среднестатистический клиент склонен покупать больше.

Больше доверия к сайту. Уровень доверия клиентов можно повысить с помощью отзывов, цитат, сертификатов, фото руководителя и других приемов. Использование услуг известного банка для онлайн-оплаты – один из них. При виде знакомого логотипа пользователь уверен, что покупка будет безопасной – он уже перенес связанные с банком-партнером ассоциации на ваш продукт.

Гарантия безопасности и экономия на инкассации. По закону владельцы среднего и большого бизнеса могут самостоятельно перевозить деньги в банк, если сумма в кассе не превысила установленный ими же лимит. В противном случае придется вызывать инкассаторскую машину и платить за ее услуги 0,20% от выручки. Если этого не сделать, компания получит штраф в размере от 40 000 до 50 000 рублей. С услугой эквайринга наличность не накапливается в кассе так быстро, а проблема безопасности решается сама собой.

Также с помощью эквайринга вы автоматизируете бизнес-процессы, снимите нагрузку с сотрудников, переманите и повысите лояльность клиентов за счет быстрого и современного обслуживания. Постоянных покупателей станет больше.

Как выбрать интернет-эквайринг?

Каждый банк, внедряющий эквайринг для интернет-магазинов, берет комиссию за перевод средств. Она колеблется от 1,6 до 7%. Тариф – ключевой критерий выбора, но нельзя забывать о скорости подключения, количестве поддерживаемых карт, частоте переводов и автоматической отправке счета по e-mail и SMS. Ниже рассмотрены эквайринги, которые хорошо показывают себя по этим критериям.

1. "Яндекс.Касса"

Самый востребованный интернет-эквайринг в РФ, которым пользуются уже свыше 120 000 интернет-магазинов. Ассоциируется у пользователя с технологичностью и прогрессом. Тарифы гибкие, начинаются от 2,8% для банковских карт.

Никаких оплат за подключение и абонентской платы. Установка плагина на сайт не требует участия программиста, а из документов вам понадобится только паспорт руководителя организации. Подробнее о подключении на главной странице "Яндекс.Касс".

2. PayPal

Если вы предлагаете товары и услуги не на территории РФ, PayPal будет лучшим выбором. Он поддерживается в 200 странах мира и обладает отличной узнаваемостью у западной аудитории. Комиссия начинается от 2,9%. Платежи перечисляются мгновенно, а вывод на счет российского банка происходит всего за пять дней.

Чтобы подключить эквайринг от PayPal, нужно создать личный кабинет, предоставить реквизиты банковского счета и данные о юридическом лице.

3. Альфа-Банк

Хорошая узнаваемость в РФ и 10 лет на рынке интернет-банкинга. Устанавливая интернет-эквайринг от Альфа-Банка, вы будете перечислять комиссию в размере от 2,4 до 3,5%, получите доступ к системе отчетности и технической поддержке. Компания индивидуально работает с каждым партнером.

Обратите внимание! Обязательное условие подключения интернет-эквайринга от Альфа-Банк – поддержка сайтом протокола TLS1.2. Иначе плагин просто не будет работать.