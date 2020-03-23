Переворот автомобиля на перекрестке в Барнауле попал на видео

В интернете появилось видео момента ДТП на пересечении ул. Георгиева и ул. 50 лет СССР. Как уже сообщал amic.ru, авария с участием автомобилей Toyota Ipsum, Honda Accord и Toyota Caldina произошло утром в понедельник, 23 марта. Toyota Ipsum в результате ДТП перевернулась на бок. Момент аварии попал на видеорегистратор одного из участников сообщества "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
Комментарии
опоссум выехал на встречку. расходимся.
вжух и готово
К сожалению на видео не видно на какой полосе ожидала поворота налево Калдина, если на своей, то вина Ипсума, если на встречной то вина Калдины.
Во всем виноват пруль, сидел бы слева, увидел бы... запретить пруль!