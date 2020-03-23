Сын Никаса Сафронова мечтает поправиться до 250 килограммов

Сын известного российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, рассказал о намерении достичь веса в 250 кг, сообщает издание "Собеседник".
"Сейчас я вешу 242. Соблюдая пост и ограничивая себя в сладком, хочу поправиться еще на восемь килограммов. Потому что для меня важна магия чисел. 250 килограммов – вес половозрелого льва. А поскольку я ощущаю себя в душе львом, считаю, что обязан дойти до таких размеров", – рассказал музыкант.
Пианист подчеркивает, что категорически не согласен с тезисом о том, что пост позволяет похудеть. По его словам, постная еда – еще более калорийная и питательная в сравнении с обычной. И именно поэтому он, соблюдая пост, собирается это доказать.
Затравкин добавил, что готов к нападкам из-за своего немалого веса, поскольку не обращает внимания на негатив, который идет в его сторону от комментаторов в интернете. Кроме того, музыканта морально поддерживает и сам отец.
Также собеседник издания рассказал, что несмотря на вес, он пользуется популярностью среди представительниц противоположного пола и признался, что идеальная женщина в его глазах – это любящая и заботливая жена, которая умеет вкусно готовить и поддержать разговор.
Однако Затравкин заявил, что не торопится с выбором спутницы и подходит к этому вопросу очень осторожно. "Сейчас я официально свободный мужчина. Но по секрету вам скажу: возможно, мое сердце уже занято", – заключил он.
Комментарии
даешь 300?
Ну да надо до 250 дотянуть, а то что это за цифра не серьёзная 242. Молодец, идет к своей цели, а не лежит как известно что на блюде.
Мало того что в унитазах застревает так он их раздавить намерен.
333 красивое число, еще более магическое.
есть куда расти
Вот это репа у него, видимо он стремиться к шарообразной форме!
Скоро можно будет даже ногами не двигать, просто будет катиться как мяч, хотя мяч он не напоминает, скорее тыква!
ДБ!
а если лопнет???
Вот это пухляш так пухляш!)))
Необходимо отправить его на Евровидение
жиртрест
Он свой член даже в зеркало не разглядит.
Народ , а вы нафига в такие новости заходите?
Больше новостей нет в АК или России?
По его словам, постная еда – еще более калорийная и питательная в сравнении с обычной.
Дурачок какой-то.
я захожу во все новости, а че не так?
23.03.2020 14:18
Барсуку
я захожу во все новости, а че не так?
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Завтра напишут что у Киркорова хвост есть-тож будешь свою жизньи время тратить на чухню уровня плинтуса?