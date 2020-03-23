Сын Никаса Сафронова мечтает поправиться до 250 килограммов

Сын известного российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, рассказал о намерении достичь веса в 250 кг, сообщает издание "Собеседник".

"Сейчас я вешу 242. Соблюдая пост и ограничивая себя в сладком, хочу поправиться еще на восемь килограммов. Потому что для меня важна магия чисел. 250 килограммов – вес половозрелого льва. А поскольку я ощущаю себя в душе львом, считаю, что обязан дойти до таких размеров", – рассказал музыкант.

Пианист подчеркивает, что категорически не согласен с тезисом о том, что пост позволяет похудеть. По его словам, постная еда – еще более калорийная и питательная в сравнении с обычной. И именно поэтому он, соблюдая пост, собирается это доказать.

Затравкин добавил, что готов к нападкам из-за своего немалого веса, поскольку не обращает внимания на негатив, который идет в его сторону от комментаторов в интернете. Кроме того, музыканта морально поддерживает и сам отец.

Также собеседник издания рассказал, что несмотря на вес, он пользуется популярностью среди представительниц противоположного пола и признался, что идеальная женщина в его глазах – это любящая и заботливая жена, которая умеет вкусно готовить и поддержать разговор.

Однако Затравкин заявил, что не торопится с выбором спутницы и подходит к этому вопросу очень осторожно. "Сейчас я официально свободный мужчина. Но по секрету вам скажу: возможно, мое сердце уже занято", – заключил он.