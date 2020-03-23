Кредитный рейтинг Алтайского края находится на стабильном уровне

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Алтайскому краю кредитный рейтинг уровня А+(RU), прогноз "Стабильный", сообщается в материалах организации.
В пресс-релизе агентства сказано, что кредитный рейтинг края обусловлен относительно высокими показателями бюджетного профиля региона, низкой долговой нагрузкой и высоким уровнем ликвидности его бюджета.
В региональном Министерстве финансов рассказали, что кредитный рейтинг присвоили по национальной шкале, основываясь на методологии присвоения кредитных рейтингов региональным и муниципальным органам власти Российской федерации.
Отметим, присвоенный по шкале АКРА кредитный рейтинг является субъективным мнением агентства о настоящей и будущей (до трех лет) способности рейтингуемого исполнять принятые на себя финансовые обязательства.
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