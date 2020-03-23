Названы продукты, повышающие настроение

Главный внештатный специалист, невролог Минздрава Московской области Ринат Богданов рассказал в интервью РИА "Новости", какие продукты помогут повысить настроение.

"Продукты, которые влияют на настроение – это предшественники серотонина, который отвечает за положительные эмоции. Среди этих продуктов – бананы, сыр, шоколад, молочные продукты, мясо индейки, кролика, поскольку они содержат триптофан, который в дальнейшем идет на синтез серотонина. Также важны адаптогены – женьшень, лимонник", – рассказал Богданов.

В целом спектр питания должен быть адекватным по количеству питательных веществ, минералов и витаминов: больше овощей и фруктов, меньше быстрых углеводов – сахара, достаточное количество белковых продуктов, жиры лучше исключить, заменить на растительные, например, оливковое, льняное масло, в крайнем случае подсолнечное, подчеркнул Богданов.

Для нормальной работы нервной системы полезны продукты, богатые омега-3 жирными кислотами. Это морская рыба, орехи. Кроме того, важны витамины группы В, которых много в печени, злаковых. Желательно исключить различные стимуляторы, которые и так повышают уровень тревожности – это, например, кофе или очень крепкий чай. Лучше перейти на травяные чаи, содержащие мяту, мелиссу.